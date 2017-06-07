注重生活、缺乏競爭意識 陸人看台灣的缺憾與美
大陸人是怎麼看台灣的？時常分享台灣生活體驗的微信公眾號《兩岸青年》，近日刊出一篇投稿文章〈大陸男生看台灣：我的台灣日記〉，作者孟岳詳細分享遊訪台灣後，觀察到的兩岸相異處，包括台灣生活步調較慢、缺乏競爭意識等。
針對兩岸的不同，文章指出，比起大陸的快節奏，台灣的生活安靜閒適，生活步調較慢。此外，台灣人間的相處格外注重信任，但要取得他們的信任需要一段時間，孟岳說，或許是巨蟹座緣故，非常能理解、適應以信任為基礎的關係。
在社會風氣上，孟岳坦言，台灣社會比起大陸相對自由，人們創造力較強、地方活力大，不過正因如此，權力集中、資源整合顯得困難。台灣人區域性明顯，會因為是彰化、花蓮或高雄人而自豪，校園內會有以彰化學生為主舉辦的表演，大陸因各省融合頻繁，地方化界線模糊，沒聽過類似狀況。
孟岳透露，台灣人、大陸人價值觀不大相同，大陸經濟正高速發展，人們不得不努力掙錢，台灣注重生活質量，但較缺乏競爭意識、相對「小資」，而使經濟增長受到一定限制。
至於在教育上，孟岳指出，大陸注重「通才」教育，台灣則注重專業化，有些課程深入程度，是他在大陸求學無法想像的。
(中時電子報)
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