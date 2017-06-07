五股月子餐工廠氣爆 12人輕重傷送醫

五股月子餐工廠氣爆 直播

五股月子餐工廠氣爆。(擷取自爆料公社/Vin huang)

多人輕重傷送醫。(擷取自爆料公社/Vin huang)

警消獲報，已派13分隊、中隊、第2、第3大隊、特搜大隊及應變小組前往。(擷取自爆料公社/Vin huang)

五股月子餐工廠氣爆現場。(擷取自爆料公社/Vin huang)

五股月子餐工廠氣爆，多人輕重傷送醫。(中天)

新北市五股區五權二路，一家烹調月子餐的店家中午時11許傳出氣爆意外，爆炸威力強烈並引發火勢。（陳信翰攝）

新北市五股區五權二路，一家烹調月子餐的店家中午時11許傳出氣爆意外。（陳信翰攝）

(12:26-送醫人數10人增至12人)今（7）日上午11時27分許，五股區五權二路21號6樓RC建築月子中心餐食工廠竄出火苗，1、2樓疑似發生氣爆，玻璃全被震碎。警消獲報，已派13分隊、中隊、第2、第3大隊、特搜大隊及應變小組前往，並已啟動大傷機制，目前送醫人數增加到12名(4男8女)。

傷勢較重的50多歲男性，臉、背及上肢有27%二度灼傷，30多歲女性右額頭撕裂傷，2人已送往亞東醫院救治。

(中時)

新北市五股區五權二路，一家烹調月子餐的店家中午時11許傳出氣爆意外，爆炸威力強烈並引發火勢。中心外籍員工多人嚇到流淚。（陳信翰攝）

新北市五股區五權二路，一家烹調月子餐的店家中午時11許傳出氣爆意外，爆炸威力強烈並引發火勢。中心外籍員工多人嚇到流淚。（陳信翰攝）