王品牛排耍「炸」「乍牛」7月台北開賣

王品集團再創新品牌「乍牛」，商品主攻日式炸牛排。（圖／王品集團）

傳統歐式炸牛排用的是尚未斷奶的犢牛，王品「乍牛」用的應該是成牛。（圖／王品集團）

王品「乍牛」的炸牛排，提供不同醬汁提味。（圖／王品集團）

牛！又是牛！王品集團就是愛牛。王品董事長陳正輝今（7)日上午在股東會上表示，繼「Cook BEEF，酷必」牛排丼飯與「麻佬大」川味麻辣燙之後，王品台灣事業群又再創「乍牛」新品牌，菜單將主攻「日式炸牛排」。

陳正輝透露，「乍牛」第一家店位在台北忠孝復興捷運站附近，目前正加緊趕裝潢趕工中，預計7月上旬開台營運，炸牛排定食價位自298元起至458元。陳正輝表示，「乍牛」將標榜：可以一吃再吃的味覺新體驗，提供「牛肉控」高貴不貴的「肉慾」。

「乍牛」是王品集團繼「王品牛排」、「西堤牛排」，以及「Cook BEEF，酷必」之後，再次以牛肉為主力商品的品牌，顯示王品集團將延伸牛肉採購優勢，以「範疇經濟」(economies of scope）策略角度切入市場，再藉由拓點展店發展連鎖創造經濟規模。

牛肉可燉、可煮，可煎、可烤，當然也可以炸。王品聲稱「乍牛」是「日式炸牛排」，不過，最早炸牛肉的其實是歐洲人。奧地利的「維也納炸牛排」就是一道名菜，並被視為奧地利的「國菜」。義大利除了有「米蘭炸豬排」，食譜中也有炸牛排。兩個國家還為了炸牛排與炸豬排究竟是那個國家先有的而爭執不休。

「炸牛排」在台灣餐飲市場也不是新鮮事，除觀光飯店義式餐廳偶爾會出這道菜，每次業者請到奧地利名廚來台客座，菜單上亦必有「維也納炸牛排」。

此外，在台灣南部高雄與台南，亦都有炸牛排專賣店，且生意都很好，顯示國人除喜歡烤牛排外，也有一群炸牛排擁護者。

傳統歐式炸牛排，是用尚未斷奶的犢牛（Veal）肉，切成塊狀後裹上麵皮酥炸，成菜後表皮酥香脆，內裡牛肉柔嫩且帶汁。

不過。台灣南部的炸牛排專賣店的炸牛排做法，烹飪工序較接近「日式炸豬排」，用的也不是犢牛，而是美國或澳洲進口牛肉，且烹調前有些店家會將牛肉醃過提味。而以王品集團提供的照片看來，「乍牛」的炸牛排作法，大抵和南部現有炸牛排專賣店大同小異。至於「乍牛」究竟是用那種牛肉？口感與味道如何？恐怕得等到「乍牛」正式營運後才能見真章。

(工商)