每天堅持做這個 能降罹癌風險
現代人拜科技之賜，生活越來越方便，也讓人越來越懶得動，而產生許多文明病，而惡性腫瘤更為國人10大死因之一，其實我們都知道要健康飲食、規律運動就能避免疾病上身，但是總覺得運動要花錢、沒場地運動，而懶得起身運動，現在有研究指出，只要每天堅持做這項運動，不用花大錢上健身房、不用擔心沒場地，就能減少50%的罹患癌症風險。
引述鳳凰網報導，英國慈善組織漫步者協會及麥克米倫癌症援助組織表示，每天走路約1.6公里，能降低50%乳腺癌、前列腺癌及大腸癌的死亡風險。
國際有許多研究發現，走路可以防治癌症，法國一項研究顯示，女性每天堅持快走1小時，能降低12%乳腺癌風險；而每周散步7小時的女性比散步3小時女性患有乳腺癌的機率低14%。
在美國方面，哈佛大學公共衛生學院研究發現，每天走路1小時，可以降低50%罹患大腸癌風險，專家分析，走路與可以提高免疫力可能有關；《讀者文摘》曾刊登一則研究指出，飯後散步30分鐘，胰腺癌風險能降低一半機率；加州大學針對1,455名前列腺癌患者進行長期的跟隨訪查，發現快走能延緩前列腺癌的惡化，每週快走3小時，惡化情況比不運動的患者要低57%，研究學者認為，走路能結機素水平、改善內分泌。《關節炎和風濕病》雜誌曾報導，走路對關節的傷害較跑步來的小，因此能延緩關節功能衰退。
對於走路能改善、預防眾多疾病，北京體育大學運動醫學系陸一帆教授指出，較長時間且速度較快的走路方式能消耗熱量、控制體重、促使下肢的靜脈回流、改善血液循環，也能使大腦放鬆、活動筋骨、延緩老化。
(中時電子報)
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