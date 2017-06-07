矛盾！台灣疫苗支付過半來自菸捐
台灣每年疫苗支付竟然有過半是靠著「癮君子」長期買菸的貢獻！加上健保也不支付疫苗費用，台灣疫苗推廣協會認為，這些都是非常「矛盾」的現象，更凸顯台灣疫情政策與防治面臨的困境。
台灣疫苗推廣協會今天公布「台灣疫苗政策建言書」，針對台灣疫苗政策現況提出「經費、認知與可近性」三大面向的建議與看法，希望提供有效方法，協助政府解決疫苗推廣的問題。
台灣疫苗推廣協會秘書長呂俊毅表示，疫苗是社會投資、不是花費，台灣疫苗引用僅占國民醫療保健總支出0.17％，而英國、瑞典、德國等先進國家比例達到0.45％；連馬來西亞、菲律賓公費疫苗預算都多於台灣。
最可議的台灣每年疫苗經費的兩大來源，除了政府編列的預算外，將近過半來自菸捐，呂俊毅覺得這是很「矛盾」的現象，疾管署長周志浩坦承，菸捐確實是疫苗經費很重要的財務來源。
去年台灣的疫苗支付約30多億元，其中包括1億多元是民間基金會捐贈，政府編列預算7億多元、後來動用6億預備金，而菸捐在10多億元左右，所以菸捐、捐贈與預備金都是不穩定的財源，呂俊毅認為，政府編足疫苗預算相當重要，可造福更多國人。
台灣疫苗推廣協會理事長李秉穎表示，台灣的疫苗推廣曾經做得十分成功，但是目前出現財政不穩定、疫苗觀念教育不足與法令宣導限制等需要改善的問題，台灣已經嚴重落後先進國家，亟須加強以保障國人健康。
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(中時)
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