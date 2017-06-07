中市民宅大火 母女3人送醫2昏迷

北區國泰街今天凌晨3時許發生一起民宅大火，火勢半小時撲滅，燃燒面積15平方公尺，財損10萬。（張妍溱攝）

台中市北區國泰街今天凌晨3時許發生一起民宅大火，住在3樓的44歲劉姓母親與16歲潘姓大女兒、6歲小女兒當時受困火場，當警消趕到現場時，3人緊急送往中國附醫急救後，劉母與小女兒陷入昏迷，大女兒則意識清楚，目前仍須急救觀察，警消花半小時將火勢撲滅，燃燒面積約15平方公尺，財損10萬元，至於起火原因仍待消防局火調小組進一步調查。

消防局指出，該透天厝住有祖孫3代共7人，潘姓阿嬤住在1樓孝親房，阿嬤女兒及孫兒住2樓，3樓則是阿嬤的兒子當時人在外地出差、媳婦及2名孫女，火災當時是16歲的潘女最先發現趕緊報案。

當時警消趕到場發現潘姓大女兒受困坐在3樓陽台鐵窗呼救，情勢相當危急，警消人員立即搭設雙節梯破窗救人，劉母與6歲潘姓小女兒躺在3樓床鋪上無生命跡象，送醫後昏迷指數僅3。

「聞到濃濃燒焦味，大家都驚醒跑出來！」附近鄰居說，火勢從民宅3樓發生不斷竄出濃煙，一下子整個房間都是大火，潘姓阿嬤逃出火場見親人有人受傷，緊張詢問狀況，見鄰居前來關心，情緒悲痛哭倒在親友懷裡，至於起火點疑似在3樓，詳細原因仍有待調查。

(中時)