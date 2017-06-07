NBA》太無趣 聯盟從善如流願改革
從本季全明星賽高比分，到季後賽多支球隊被橫掃，甚至總冠軍賽前兩戰騎士慘敗，外界認為現在的NBA太無趣了，觀賞價值急速下滑。根據《The Score》報導，總裁席爾佛允諾會在下一季的全明星賽做出改革措施。
席爾佛在受訪時表示，「球員工會主席保羅提出建議，全明星賽應該有所改變才行，聯盟反覆思考，或許可以讓球員與慈善事業結合在一起，或是由球員自行推舉隊長，然後自行組隊與挑選隊員，甚至打破東西對抗局面，這些都是我們未來的改革方向。」
NBA確實是到了需要破而後立的階段，但牽一髮動全身，任何改革方法都不能脫離「明星」與「可看性」，如何兼顧這兩個價值中心，考驗著聯盟與席爾佛的智慧。
其實美式足球NFL與職業冰球NHL過去也曾在全明星賽由球員互選組隊，但最終兩大職業賽會還是回到傳統的明星球員對抗。
(中時電子報)
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