台灣不在籍投票 學者：台商應排除

不在籍投票已成國際趨勢，借鏡韓、菲及印尼等國，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授劉兆隆今表示，台灣人重視投票的透明性、公開性，如以自然人憑證投票，傳輸數據是否被更改、誰來監督電腦後端，必須說服民眾電子投票過程是可信任的；他也不贊成台商納入電子投票範圍，原因在於大陸有電子長城等，不確定因素太多，兩百萬台商已可左右選舉，況且「誰在電腦旁邊指導」，亦是考量重點，台商應被排除。

民進黨立委李俊俋、蘇巧慧、賴瑞隆、Kolas Yotaka今舉行「選制啟示錄：從韓、法兩國總統大選看我國選制之改革方向」公聽會，研議不在籍投票修法方向。

李俊俋坦言，台灣推行不在籍投票，恐怕是「信任」大於「技術」問題，國民黨企圖把不在籍投票綁修憲，進而衍生出開放的選舉層級以及適用對象等問題。國民黨有興趣的是台商及海外華僑，民進黨則主張是外出工作的學生、勞工及原住民朋友等，這仍是目前最大爭點。

國立成功大學政治經濟學研究所助理教授王宏仁則建議，技術上應採「階段性」實施，先從移轉投票慢慢跨大為通訊投票，透過經驗累積增加人民對政府信任感；選舉範圍也應從全國性選舉再擴大至中小型選舉；對象則從國內選民，如選務人員、服役人員、執行公務員警，擴展到外縣市求學、工作的公民，最後才擴展到國外華僑。

與會的中選會選務處長高美莉則回應，選舉權是憲法賦予人民的參政權，要保障投票權，「中選會樂觀其成」。內政部曾舉行公聽會，大家較有共識的是採用「移轉投票」，針對總統、副總統採用不在籍投票來移轉投票，法案目前送到立法院後但又撤回。

高美莉表示，若要實施不在籍投票，應該是先實施中央層級的選舉，因地方選舉種類多達9種，困難度非常高。韓國可以用身分證掃描後當場印選票，能寄回或放進投票匭，再由選務機關集中開票。但台灣選制是投票後現場開票，也是事先印好選票，制度實施滿久也獲得民眾信任，如果要改變也需要一段時間，大家要有共識。

(中時)