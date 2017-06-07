2萬家食品業者自主檢驗 9月起分階段上路

食藥署今預告，今年9月起，將對食品業者分階段實施自主檢驗和訂定食品安全監測計畫。（倪浩倫攝）

為提升食品業的安全把關，衛福部食藥署現已規範23類食品業，要針對原料等進行自主檢驗，今再次宣布，全台2萬多家的輸入、製造業者，今年9月起，將分階段實施自主強制檢驗，明年1月起，則分階段訂定食品安全監測計畫，違者最重可處300萬元。

食藥署今再次預告修正「應訂定食品安全監測計畫與辦理檢驗之食品業者、最低檢驗週期及其他相關事項」草案，「輸入業別」包括肉類加工食品、乳品加工食品、水產品食品、嬰幼兒食品和農產植物製品等5大類；食品製造業者方面，則從原先的5家，一口氣擴及所有「資本額3000萬元以上、有工廠登記的食品製造、加工、調配業者」，總計涵蓋的業者超過2萬家。

食藥署食品組代理科長江仟琦解釋，遭納入的輸入業者，需在每半年，或單一批次輸入達一定的量，像是食用油脂達5公噸、肉類加工食品達25公噸等，便須訂定食品安全監測計畫，紀錄其製程品質、內部稽核等，此規定從明年元旦起分階段實施。

江仟琦進一步補充，今年9月起，將對2萬多家的食品業者，每季或每批進行包括農藥、重金屬等強制檢驗。新制上路後，業者若未依規定訂定食品安全監測計畫、或未強制檢驗，可依法開罰3~300萬元罰鍰。

(中時)