解剖室廢棄物當一般垃圾處理 新北殯葬處挨批

新北市立殯儀館解剖室廢棄物被當一般廢棄物處理。（新北市議會民進黨團提供）

新北市議會民進黨團議員賴秋媚、王淑慧、許昭興、邱婷蔚今在議會總質詢指出，新北市殯葬處發包的廢棄物處理標案，竟將殯儀館解剖室的血棉、血被等具感染性廢棄物當一般廢棄物處理，痛批陷清潔工於不義。

黨團表示，新北市立殯儀館解剖室對廢液沒有經消毒等處理程序，沾血棉花、沾血棉被等等也都沒有妥善處理，甚至遭民眾拍攝到直接將沾血的棉被、棉花直接丟進黑色垃圾袋裡，再到焚化廠燒毀，這樣的程序不僅對大體處理不敬，更有可能造成病毒等生化為害，也有違反廢棄物清理法的嫌疑。

新北市民政局表示，解剖室下方有處理廢液的生化池，絕對符合排放標準，而殯儀館廢棄物發包給清潔公司處理廢棄物，後續將與環保局合作，將板橋殯儀館一般廢棄物與解剖室廢棄物分開處理，分類並用最高標準去改善。

(中時)