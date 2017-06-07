大佳河濱公園 玩沙戲水溜滑梯一次滿足
大佳河濱公園年繼今年4月開放的大佳共融式遊樂場，大面積沙坑已迅速成為親子玩沙聖地，台北市水利工程處「加碼」宣布，即日起再開放兒童戲水區，6月每周六、日下午3至6時開始噴灑，7月及8月盛夏每日增加為3場次，來大佳河濱公園玩沙、戲水、溜滑梯一次滿足。
水利處表示，大佳河濱公園廣闊的廣場及綠地，不論是騎自行車、溜滑板、玩直排輪等活動都很適合，一直是家長安心「遛小孩」的熱門地點。戲水區的大型圓圈、竹蜻蜓、巨型花朵等造型噴水設施，可愛又好玩，而沙坑內有挖土機、沙桌、滑梯、攀岩及攀爬等設施，都可讓小朋友玩到過癮，大朋友們則可到一旁薄膜涼亭下的輕食區，點一杯咖啡享受悠閒的親子時光。
水利處說，除了大佳河濱公園戲水區外，關渡碼頭廣場也有設置景觀乾式噴泉，同步自6月起開始噴水，6月及9月開放時間為每周六、日晚上5至8點，7月及8月則為每日晚上5至8點。景觀乾式噴泉擁有26個噴頭，搭配不同顏色的LED燈光效果，雖為景觀用途不建議民眾進入噴泉內嬉戲，但看著噴泉水花搭配光影變化舞動著，也為夜晚增添涼爽、浪漫的氣息。
(中時)
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