姐弟車上燒炭亡　留7萬多元現金託人辦後事

李姓姐弟在轎車上燒炭自殺。（莊曜聰翻攝）

副駕駛座留有炭盆。（莊曜聰翻攝）

(12:54更新內文)台南一對李姓姐弟6日晚間被民眾發現陳屍在停放路旁的轎車上，副駕駛座腳墊還有燒完的炭盆，兩人留有遺書及現金7萬5千元，遺書上也寫到2人因私人因素走上絕路，現金做為2人的後事費用，檢警相驗後確定無他殺嫌疑，但案情仍需警方後續調查釐清。

李姓姐姐留下一封署名遺書，遺書內容寫道2人父母相繼過世且單身未婚，家中已經沒有家人親屬，希望發現者或警消能用留下的7萬5千元幫她們辦後事，字跡工整，似乎已有計畫。

新化警方調查，姐弟2人老家在楠西，父母幾年前相繼過世後，就一起搬到永康租屋居住，昨晚7時許在山上區被路過民眾發現，有台轎車已停靠在南178線路旁有段時間，由於周邊無住戶，民眾馬上通報警消到場，發現2人已明顯死亡身上已出現屍斑，經聯絡唯一親屬舅舅到場認屍後，對死因並無異議，全案以自殺方向偵辦。

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(中時)