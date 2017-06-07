張鳴仁接任金酒總經理，先說了這些話

「傳說」中的金酒新任總經理張鳴仁，終於走馬上任了。（李金生攝）

金酒新任總經理張鳴仁（中）與經營團隊要一起讓金酒更好。（李金生攝）

金酒公司新任總經理張鳴仁終於走馬上任，他在今（7）日正式介紹會中明確表示，金酒現階段不考慮，也絕對不可能在大陸設廠，未來的5年、10年，若金酒在大陸的年營業額達到人民幣10億元以上，才會依法進行評估。

張鳴仁表示，金酒在台灣的市場已經飽合，未來要花更多時間在大陸市場，目前絕對不可能在大陸設廠，但設廠與否是要跟著行銷走。今年下半年要先穩住年營業額新台幣120億元的目標和為庫存酒解套，並努力開發通路和繼續提升酒質，「因為沒有通路，講多少營業額都不切實際。」

在金門金城鎮庵前村出生長大，金門高中就讀1年後轉學台灣的張鳴仁，55歲，曾在聲寶企業任職，並擔任過櫻花企業大陸廠首任廠長、錸德企業大陸地區行銷總經理，具有豐富的企業管理經驗，連月來早有他將接任總經理的風聲。

金酒董事長黃景舜在介紹會中指出，金酒是金門鄉親的共同命脈，所有金酒人都會努力保護金酒，在金酒目前面對艱辛挑戰的關鍵時刻，張總經理願意挺身而出，加入經營團隊，期待在大家的支持下，讓金酒更加成長、輝煌。

身兼金酒董事的金城鎮鎮長石兆瑉也表示，「金酒好，金門才會好；金酒不好，金門也不會好到哪裡去」金酒目前產大於銷，以及來自外部的政治壓力與少部分不公平的人事安排，都讓這輛金門的火車頭未能平順往前走，不過這樣的情況一定會改善，但也需要時間，希望在張鳴仁總經理的帶領下，讓金酒邁向更好的未來。

張鳴仁則表示，他以「使命」來看待自己的加入金酒團隊，其實他在去年5月就有機會加入金酒，但當時評估時機尚不適合，此次受命出任金酒總經理，時間點是剛好的。

他說，金酒雖然是公營企業，但希望能導入民間企業的精神，未來將朝凸顯品牌、凸顯產品、凸顯企業與凸顯員工價值等4個面向來努力。在台灣市場，將針對不同年齡層與消費群給予不同的產品選擇，年輕化與客製化正是未來的方向，另外也會全力支持大陸市場，讓物流與代理商之間能更加緊密合作，構建更完整的銷售通路。

在企業管理方面則會導入績效管理，並檢討相關獎勵制度及法規限制，同時也將聘請專業講師進行員工教育訓練，來強化員工的本職學能。

張鳴仁強調，他有一個「夢想」，就是希望5年後金酒在大陸地區能有300家代理商，並導入金門特產，一旦特產業獲得發展，則相關智慧型微型產業、消費型微型產業及金門整體消費力，都會連帶的蓬勃發展。

(中時)