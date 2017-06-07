反英語畢業門檻政大生敗訴 學者：必要之惡

政大法律系學生賴怡伶反對政大訂定英語畢業門檻，拒繳英語合格證明而無法畢業，她向政大提起行政訴訟，今宣判賴怡伶敗訴。學者認為，大學要確保畢業生具一定程度，訂英語畢業門檻是「必要之惡」，反倒是一些學校「開後門」，讓未達標準的學生也畢業，才是走錯路。

根據教育部統計，約有9成大學訂有英語或外語畢業門檻，不過近年來掀起廢除英語畢業門檻的浪潮，國北教大教務會議通過取消英語畢業門檻，成大也朝改為各系自訂方向推動。

政大5日召開教務會議，以贊成45票、反對9票、棄權2票通過「廢除英語畢業門檻」一案，若於校務會議通過，政大最快將在下學期起，正式廢除英語畢業門檻。

賴姓學生認為，設置英語畢業門檻導致許多荒謬的情形發生，例如一位多益考900分的學生，但未在兩年的期限內登錄就無法取得畢業證書，但另一位一進大學就登錄多益600分的同學，四年皆未精進英文，英文程度下滑，卻可以畢業，實在非常荒謬。

「學校要考核學生英文能力OK，但應提供教學資源、且應以校內設計檢定為主」，賴姓學生說，不應強行要求學生都需自費考外部檢定，且英文能力跟國際觀「沒有絕對關係」，英文好的人，不一定願意花時間了解國際新聞和國際議題。

但實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為，大學必須確保培養出來的學生具一定素質，設英語畢業門檻是「必要之惡」，反倒不少學校設的門檻太低，且對於未達標準的學生，只要他們補修或暑修英語課程後，仍可畢業，這樣「開後門」、「放水」很不好。

相較於一般大學，技專校院學生的英語程度比較差，私立技專院校設的英語畢業門檻幾乎都只要求通過全民英檢初級或中級初試（約國中畢業程度），標準很低，龍華科大校長葛自祥表示， 「畢業生回來，都說英語很重要。」現在一些機械維修手冊也都是英文寫的，私立技專校院學生未來要從事相關工作，也要具一定英語程度。

(中時)