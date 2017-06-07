NBA》先發兩戰只得8分8籃板還不算差？

騎士先發中鋒崔斯坦湯普生兩戰僅得8分、8籃板，教頭泰隆盧還自我安慰的認為他表現不算差。(美聯社資料照)

不更動先發陣容，而且還要打得更快，這是騎士決定在第三戰的打法。然而以他們目前的先發球員來看或許只有三巨頭可以這樣做，J.R史密斯與崔斯坦湯普生能嗎？尤其先發中鋒湯普生兩戰僅得8分、8籃板，暴露出致命危機，不過，騎士教頭泰隆盧卻認為湯普生的表現不算太糟糕，真不知道這是安慰還是自欺欺人的話語。

湯普生首戰出賽22分鐘，3投0中，得分掛零，4籃板、2助攻，他在場上球隊淨負13分，史密斯上場28分鐘，4投1中僅得3分，淨負12分。次役，湯普生出賽21分鐘，7投4中，8分、4籃板，淨負18分，史密斯上場14分鐘，2投皆墨，0分、2籃板，淨負18分。

湯普生上季總冠軍系列賽平均上場32分鐘，繳出場均10.3分、10.1籃板的成績單，如今兩位先發球員在前2戰不僅沒有貢獻，而且還成為拖累，只靠詹姆斯、厄文與洛夫三大巨頭撐場面焉能不敗。

泰隆盧解釋，湯普生的表現並不差，只不過沒有獲得更多上場時間而已，球隊想要在第三戰贏球，就得靠他多得些分數。

泰隆盧這句話說得莫名其妙，難道湯普生能夠控制自己的上場時間嗎？難道泰隆盧不是看到湯普生狀況低迷而把他換下場的嗎？現在泰隆盧違心之論的說湯普生只不過出賽時間太少，簡直是滑天下之大稽！

(中時電子報)