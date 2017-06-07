T.O.P媽淚訴兒沒意識快死了 轟警稱「在睡覺」說謊！
韓國YG娛樂天團「Bigbang」成員T.O.P，日前爆出呼麻醜聞，認有此事後遭到服役的義警隊開除，於昨天轉調第4機動隊，沒想到竟被發現昏迷不醒，緊急送醫，事發後警方出面解釋T.O.P只是處在睡覺的狀態中，狀況不危及，然今T.O.P的母親向媒體哭訴，說兒子意識沒清醒「快死了」，狀況很差，仍在重症病房中。
T.O.P昨驚爆一到新單位，就發生服用鎮靜劑過量昏迷的意外，如今警方、YG娛樂說法不盡相同，外界甚至一度質疑他想輕生，讓粉絲非常擔心，據南韓《브릿지경제》媒體報導，今天T.O.P的媽媽上午接受媒體採訪，怒斥警方稱T.O.P「在睡覺的狀態」甚至捏他還會有反應的說法根本說謊，覺得相當荒唐，T.O.P媽媽泣訴：「看到快死掉的孩子，卻被說成吃安眠藥在睡眠狀態，這報導是對的嗎？」。
據悉，T.O.P母親昨天第一時間就趕往醫院守在兒子身旁，看見T.O.P戴著氧氣罩躺在重症病房中，根本沒有意識，狀態還是相當不好，且有缺氧的情況，恐怕造成腦損傷，而據韓媒報導，T.O.P的主治醫師將在韓國時間下午4點(台灣時間3點)召開記者會，說明他的病情。
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