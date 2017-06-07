埃及將對中國鋼鐵徵收臨時進口關稅

埃及貿易部周二發布聲明表示，已經對來自中國、土耳其和烏克蘭的螺紋鋼徵收臨時進口關稅，以保護國內製造商。該決定的有效期為4個月，但尚不清楚它何時生效。

埃及貿易部稱，對中國鋼鐵的進口關稅稅率為17%，對土耳其鋼鐵的稅率為10～19%，對烏克蘭鋼鐵的稅率為15～27%。

(旺報)