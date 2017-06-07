曾在位達22年 馬國前首相馬哈地欲東山再起？

在位22年、馬國最長任期的前首相馬哈地。（圖/美聯社）

據新加坡亞洲衛視（Channel NewsAsia）報導，從2003年卸任後，仍保持「退而不休」，執政長達22年、馬來西亞在位最久的前首相馬哈地（Mahathir bin Mohamad）近日在論壇上接受專訪時提到，倘若未來反對現任首相納吉（Najib Razak）的陣營獲勝，卻派不出人選出任首相，他很樂意接收這個「挑戰」。本是俗稱「巫統」的馬來民族統一機構（United Malays National Organisation）成員，去年因納吉遭爆料濫用職權涉貪，憤而辭去多年的黨員身份並自立門戶，加入反對派希望聯盟（Pakatan Harapan）。馬哈地於此時拋出這個動向，也讓人好奇，這位資深首相是否真的有意東山再起？

現年已91歲的馬哈地，過去被尊稱為「馬來西亞現代化之父」，出生於西北部吉打州（Kedah）的他，祖父是來自印度的穆斯林移民、母親則是吉打當地的望族。幼年就學期間遭遇日軍佔領馬來亞，短暫失學的他選擇從商，戰後前往獨立前的新加坡就讀愛德華七世醫學院（King Edward VII College of Medicine），不僅成為一名醫生、更在此懈逅了未來的妻子茜蒂哈斯瑪（Siti Hasmah Binti Mohamad Ali）。學成歸國後，成為巫統首批黨員，並在39歲那年獲選為國會議員，卻因為公開挑戰當時的首相東姑阿布都拉曼（Tunku Abdul Rahman），遭到退黨處分；但很快地又回到黨內，成為巫統明日之星，最終在1981年被選為巫統主席和政府首相，展開他長達22年的統治。

馬來西亞前首相馬哈地（圖右）與夫人茜蒂哈斯瑪（圖左）。（圖/美聯社）

當時仍是首相的馬哈地（圖右）與副手安華（圖左）。（圖/美聯社）

將迎來新一屆大選的馬來西亞，反對派希望聯盟中，除了既有的人民公正黨（People's Justice Party）、民主行動黨（Democratic Action Party）和國家誠信黨（National Trust Party）外，於去年底加入了馬哈地成立的土著團結黨（Malaysian United Indigenous Party），試圖突破馬來西亞建國至今一直由巫統獨大和執政的局面。但如今反對陣營的領導人之一安華（Anwar Ibrahim），卻仍然因涉嫌對男助理肛交而入獄，恐怕不僅失去參選資格，更讓原本就鬆散的聯盟更難與巫統一較高下。

(中時電子報)