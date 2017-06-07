北京大學副校長李岩松調任上海外語大學校長

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6月7日，大陸教育部黨組成員、部長助理、人事司司長劉大為在上海外國語大學宣布了教育部黨組的任免決定，李岩松任上海外國語大學校長、黨委副書記；曹德明不再擔任上海外國語大學校長職務。

李岩松生於1964年10月，北京大學國際政治與國際組織專業博士研究生畢業，研究員。2010年4月任北京大學副校長，2015年2月任北京大學副校長兼外國語學院黨委書記。

(旺報)