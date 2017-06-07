浙江省委組織部副長鄒曉東任浙江大學黨委書記

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據浙江大學微信公眾號6月7日消息，中共中央決定浙江省委組織部副部長鄒曉東任浙江大學黨委書記。

鄒曉東，男，漢族，1967年9月出生於浙江杭州，籍貫山東威海，浙江大學管理科學與工程專業畢業，研究生學歷，博士，研究員，博士生導師。2012年11月任浙江大學黨委常務副書記（正廳級）；2016年7月任浙江省委組織部副部長（正廳長級）；2017年6月起任浙江大學黨委書記，浙江省第十三次黨代會代表、浙江省第十一屆政協委員，2015年9月至2016年1月在中央黨校中青一班學習。

(旺報)