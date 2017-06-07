MLB》春訓時一度失業 紅人吉奈特4連轟名留青史

吉奈特(中)轟出罕見的單場4響炮，貢獻10分打點打垮紅雀。(美聯社)

若說到紅人的吉奈特(Scooter Gennett)，不少球迷或許對這個名字感到陌生，但他在7日紅人對紅雀一役，繳單場5打數5安打、10分打點的驚人成績，更締造大聯盟史上第17次的單場4響炮，一夕間讓他的名號傳遍全聯盟，他今年各項數據都進步，紅人簽下今年遭釋出的他，如今看來是賺翻了！

27歲的吉奈特2009年選秀第496順位才被釀酒人挑中，2013年登上大聯盟，前4年在釀酒人都能繳2成6以上打擊率，且長打能力出色，4個球季有3季長打率破4成，上壘率也都維持3成以上。儘管吉奈特成績不差，卻在今年春訓進行到3月底時，遭釀酒人釋出。

吉奈特頓時失業，但很快獲紅人賞識加盟，開季至今他也表現不俗，截至今天賽前，有打擊率2成70、上壘率3成08、長打率4成50成績。此役他更是威風八面，首打席敲安替球隊打進第1分，接著連4打席開轟，其中還包括1發滿貫炮，總計5打數5安打、貢獻10分打點，率紅人13比1漂亮奪勝。

吉奈特前4個球季，以去年敲出14轟最多，但連同本季賽前的3轟，也不過僅有38轟，但他今晚卻在家鄉辛辛那提，轟出罕見的單場4響炮，自己也難以置信，「一切感覺很不真實！能在我出生、伴隨我長大的所有人眼前打球，我很感謝，能完成這從未做到的事，有點難以言喻，但這確實是個榮耀！」

投手要投出完全比賽，已經相當困難，大聯盟史上也僅出現23次，但4響炮更是不容易，連同吉奈特這次，也不過17次！吉奈特是聯盟4響炮第17人，更是紅人隊史第1人，打回10分打點則追平紅人隊史紀錄。紅人教頭普萊斯(Bryan Price)親眼見證歷史，相當替子弟兵開心，直言「不是人人都能做到這件事！」

紅雀這場比賽3名投手上陣，全都難逃吉奈特狙擊，讓他打出締造歷史的一夜，此役先發僅撐3.2局失9分吞敗的溫萊特(Adam Wainwright)也誇讚他的表現，「吉奈特今晚打出生涯最好的一役，對他而言是美好的一晚，他幾乎靠自己的力量，就把我們擊垮了。」

(中時電子報)