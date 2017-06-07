DIY烘焙夯 明台高中引進歐盟證照

明台高中與義大利職業學院CFIQ攜手，邀主廚到校教學，製作出國際知名甜點。（林欣儀攝）

義大利主廚示範製作巴伐利亞甜點，吸引學生觀摩。（林欣儀攝）

教學接軌國際，明台高中與義大利職業學院CFIQ合作，7日邀請廚藝總監艾伯特‧柏瑞拉到校教學，與學生互動熱烈，接下來並將引進歐盟認證證照，提升學生專業度，而因應手作烘焙在台灣掀起熱潮，歐盟證照也將延伸至成人教育。

義大利主廚拿起做好的派皮、在上方抹上卡士達醬，接著再舖上滿滿的水果，一道巴伐利亞甜點展現在眼前，吸引許多學生觀摩。明台高中指出，10年來積極推動海外合作，除引進藍帶學校融入教學，今年又與義大利CFIQ職業學院合作，引進該校資源。

明台高中副董事長林承峯表示，CFIQ職業學院擅長培育烘焙師、咖啡師與品酒師，受到歐盟國家認可，下學期將引進其證照課程，透過教學、實作與考試等階段，學生可取得歐盟證照，未來專業度提高，對職涯發展更有幫助。

林承峯說，明台與CFIQ的合作除校內學生受益，配合政府推動的回流教育，也將規畫推廣教育課程，盼讓對餐飲有興趣者都能感受原汁原味的義大利咖啡與甜品。

(中時)