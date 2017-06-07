DIY烘焙夯 明台高中引進歐盟證照
教學接軌國際，明台高中與義大利職業學院CFIQ合作，7日邀請廚藝總監艾伯特‧柏瑞拉到校教學，與學生互動熱烈，接下來並將引進歐盟認證證照，提升學生專業度，而因應手作烘焙在台灣掀起熱潮，歐盟證照也將延伸至成人教育。
義大利主廚拿起做好的派皮、在上方抹上卡士達醬，接著再舖上滿滿的水果，一道巴伐利亞甜點展現在眼前，吸引許多學生觀摩。明台高中指出，10年來積極推動海外合作，除引進藍帶學校融入教學，今年又與義大利CFIQ職業學院合作，引進該校資源。
明台高中副董事長林承峯表示，CFIQ職業學院擅長培育烘焙師、咖啡師與品酒師，受到歐盟國家認可，下學期將引進其證照課程，透過教學、實作與考試等階段，學生可取得歐盟證照，未來專業度提高，對職涯發展更有幫助。
林承峯說，明台與CFIQ的合作除校內學生受益，配合政府推動的回流教育，也將規畫推廣教育課程，盼讓對餐飲有興趣者都能感受原汁原味的義大利咖啡與甜品。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。