重慶大學辦全校減肥活動 達標有獎金

近日，重慶大學校團委體育協會發布消息稱，在該校5月舉行的「燃燒吧！脂肪！」減肥活動中，減重成功的同學有328名，總共減重2640斤（1斤為500公克）。

據了解，該活動已經連續舉辦3屆，今年報名人數近千人。活動要求在一個月內，參與者通過健康飲食、合理運動等方式減重，可獲得最低每斤(0.5公斤)15元（人民幣，下同），最高每斤45元的獎金。

減重獎金的三分之一將以獲獎者本人的名義捐贈給學校的17個志願者項目。除此之外，健康減重排名前5的同學還可額外獲得2000元、1500元、1000元、800元、500元的體育獎學金。據統計，本次活動中健康減重的同學有328人，有92人健康減重超過10斤，其中更有3人健康減重超過30斤。

在活動中，來自重慶大學計算機學院學生郭飛已經連續3年參加此活動，在一個月內成功減下32斤，成為本次活動第二名。郭飛第一年由於沒能堅持，減肥失敗；第二年，從264.4斤減到237.6斤，減重26.8斤；今年郭飛又從249斤減到217斤，減重32斤。

在談到自己的減肥方法時，郭飛說，運動和飲食的方法要多變，長期用一樣的運動和食譜，身體適應之後效果會下降。

美視電影學院的彭佳琪在一個月減了18斤，成功從一個微胖的男孩變成了一個帥氣有型的男神。他強調到一定要注意飲食，多運動。「減肥不能節食，但也要注意自己的飲食習慣，還要配合適當的運動」彭佳琪說，瘦身之後人會變得精神和幹練，「現在健身已經成為我生活中的一部分。」

(旺報)