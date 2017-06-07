林佳龍：建立信任感才能有長久的兩岸關係

台中市議員吳顯森今日在議會中說，6都市長陸續發表對兩岸關係的想法，盼市長林佳龍也可以提出對兩岸關係與92共識看法。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍說，兩岸希望透過相互尊重、互惠的實際交流，才能建立長久的兩岸關係。（陳世宗攝）

台中市議員吳顯森今日在市議會中，詢問市長林佳龍對兩岸關係的看法？林佳龍指出，各種「口號」都不能表達完整的兩岸關係，必須「少說多做」建立彼此信任感，且不管立場都必須「知中」，瞭解對岸發展，以同理心透過相互尊重、互惠的實際交流，以「不卑不亢」的態度，才能建立長久的關係。

市議員吳顯森今天(7日)在議會中指出，6都市長陸續發表對兩岸關係的想法，盼市長林佳龍也可以提出對兩岸關係與92共識看法。

林佳龍指出，各種簡化的「口號」都不能表達完整的兩岸關係，也不能當作前提強迫對方接受；若要透過口號或政治領袖搭建關係，兩岸關係就會走不出迷宮也無法長久，因此必須另闢道路。

「少說多做比較重要！」林佳龍表示，不管立場要親中、和中、反中，首先都必須「知中」，知道中國大陸在政治、經濟、社會、文化上的情況，先知己知彼，才能發展建設性關係，不要長期陷入口號化！

林佳龍強調，兩岸交流必須多點同理心，避免言語上的刺激，並秉持互惠精神，在尊重與對等，兼顧彼此的尊嚴與利益下；透過實際的交流中累積信任感，存異求同，極大化交流的範圍；透過城市與城市間的互惠交流，也可搭建由下而上的兩岸關係。

(中時)