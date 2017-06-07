聯軍大舉進攻IS大本營 拉卡開戰

受美國支持庫德族領導的敘利亞民主軍將進攻IS國都拉卡。(圖/美聯社)

最近全球各地又掀起一波恐怖風波，英國和澳洲陸續傳出多起恐怖攻擊，讓英國首相梅伊也大喊真是受夠了！為了消滅這股席捲全球的恐怖風氣，美國支持的敘利亞民主軍終於決定直搗IS戰略核心，大動作發起進攻，期盼一舉殲滅恐怖源頭IS「國都」拉卡(Raqa)！

據法新社報導，美國支持的敘利亞民主軍(Democratic Forces)周二(6日)直搗恐怖組織IS兩大重要據點之一的「國都」拉卡，準備對IS位於敘利亞的大本營展開大舉進攻。

伊斯蘭國成員2014年攻下敘利亞拉卡以後，一直把這裡當作重要據點，圖為他們坐坦克車在拉卡遊行。(圖/美聯社)

伊斯蘭國成員在敘利亞大本營拉卡舉旗遊行的資料照。(圖/美聯社)

在對IS敘利亞國都拉卡進行圍攻7個月以後，美國支持的敘利亞民主軍得到聯軍的空中支援，獲得軍機協助和提供尖端武器的幫忙之下，預計直搗黃龍，針對IS國都拉卡，發動一場重大攻擊！

拉卡是恐怖組織IS重要的雙城之一，他們稱為「哈里發」，也就是伊拉克摩蘇爾和敘利亞拉卡兩大據點。他們在2014年攻下拉卡以後，就一直把這裡當成伊斯蘭國的「國都」，因此這裡也成為惡名昭彰的地方，過去他們發布宣傳影片，公開處決人質、展示屍體和販賣婦女的地點就是這裡。因此，國際聯軍針對拉卡展開圍城長達7個月以後，終於準備大舉向恐怖大本營進攻，希望一舉殲滅恐怖核心。

(中時電子報)