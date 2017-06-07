聯軍大舉進攻IS大本營 拉卡開戰
最近全球各地又掀起一波恐怖風波，英國和澳洲陸續傳出多起恐怖攻擊，讓英國首相梅伊也大喊真是受夠了！為了消滅這股席捲全球的恐怖風氣，美國支持的敘利亞民主軍終於決定直搗IS戰略核心，大動作發起進攻，期盼一舉殲滅恐怖源頭IS「國都」拉卡(Raqa)！
據法新社報導，美國支持的敘利亞民主軍(Democratic Forces)周二(6日)直搗恐怖組織IS兩大重要據點之一的「國都」拉卡，準備對IS位於敘利亞的大本營展開大舉進攻。
在對IS敘利亞國都拉卡進行圍攻7個月以後，美國支持的敘利亞民主軍得到聯軍的空中支援，獲得軍機協助和提供尖端武器的幫忙之下，預計直搗黃龍，針對IS國都拉卡，發動一場重大攻擊！
拉卡是恐怖組織IS重要的雙城之一，他們稱為「哈里發」，也就是伊拉克摩蘇爾和敘利亞拉卡兩大據點。他們在2014年攻下拉卡以後，就一直把這裡當成伊斯蘭國的「國都」，因此這裡也成為惡名昭彰的地方，過去他們發布宣傳影片，公開處決人質、展示屍體和販賣婦女的地點就是這裡。因此，國際聯軍針對拉卡展開圍城長達7個月以後，終於準備大舉向恐怖大本營進攻，希望一舉殲滅恐怖核心。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。