標記鐵道橋樑之美 中華郵政發行郵票
台灣鐵路歷史超過百年，鐵道橋梁亦不斷演進及創新，為介紹台灣鐵道橋梁之美，中華郵政公司特以鐵道橋梁搭配行駛其上的火車為主題，6月9日發行台灣鐵道橋梁郵票1套4枚，郵票面值分別為5元及12元各2枚。
郵票圖案簡介如下：
一、冬山河橋（面值5元）：位於宜蘭線羅東站及冬山站間。80年代改建時，將一般鋼桁架改為山形並於兩端點分作突出，搭配以淡綠防鏽塗裝，突顯蘭陽地區多雨的翠綠景緻。橋上的太魯閣號，主要營運於東部幹線。
二、幼坑橋（面值5元）：位於臺鐵平溪支線三貂嶺站及大華站間，該橋為全臺唯一魚腹型鋼梁造型橋，列車通過時形成優美圓弧。橋上的蒸汽火車，係配合特殊節日行駛，平日則通行柴油客車。
三、鯉魚潭橋（面值12元）：位於臺中山線大安溪支流景山溪上，為一座長跨度拱型橋，更是國內預力鋼筋混凝土鐵路橋之極致。橋上的「微笑號」電聯車主要通行於西部幹線、宜蘭線及北迴線。
四、大安溪橋（面值12元）：位於臺中山線三義站及泰安站間，橫跨苗栗縣及臺中市的大安溪上。採雙線軌道設計，北連臺中山線二號隧道，南通泰安高架橋，再南接三號隧道，如空中巨龍般橫越大安溪。橋上的普悠瑪號，東、西部幹線均可見它的身影。
配合郵票發行，中華郵政特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於6月7日發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當天供售，歡迎至全國各地郵局選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。
(中時)
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