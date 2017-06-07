名嘴未公開道歉 邱太三最快下周提告
法務部長邱太三不滿資深媒體人黃越宏、廖筱君、律師周武榮在政論節目不實爆料他關說妻子回任法官，本月1日要求黃等3人5日內道歉否則提告，期限已於6日午夜12時屆滿。由於邱太三認為黃越宏等人並未公開道歉，委任律師提告的動作因此持續進行，最快下周向法院起訴。
據了解，邱太三委任的律師團刻蒐集相關資料，為求蒐證完整、起訴精確，不會急於本周提告，最快得等到下周才會有所動作，但邱不會親自到法院遞狀，將委由律師全權處理。
黃越宏日前在政論節目連續爆料邱太三2011年利用民進黨團及派系力量，藉《法官法》修法機會關說司法院，助妻子宋富美回任法官，爽領退休金。邱太三認爆料不實，上周召開記者會駁斥，表示「寧願相信世間有鬼，也不相信瞎掰名嘴」，要求黃等人公開道歉否則提告。
黃越宏本周一(5日)現身法務部，只為報導「未盡深入詳實」向讀者道歉，迴避是否向邱道歉；廖筱君與周武榮也未在邱太三所訂的期限內公開道歉，邱太三先前表明不道歉就提告的立場，迄今仍未退讓。
(中時)
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