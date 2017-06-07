氣爆傷者送亞東醫院 朱立倫探視

新北市長朱立倫前往亞東醫院探視傷者。（陳俊雄攝）

亞東醫院急診部主任蔡光超說明傷勢狀況。（陳俊雄攝）

五股玉膳坊工廠傳出氣爆案，公12名傷者送醫，亞東醫院急診部主任蔡光超獲報後第一時間率十多位醫療團隊前往現場，協助處理傷患狀況。

蔡光超表示，大部分患者都有因氣爆受到顏面、肢體傷害，其中送到亞東醫院的三名患者中，24歲許姓、56歲許姓男患者，臉部均有受到灼傷，其中56歲許男傷勢較嚴重，雖可自主呼吸，但氣管、肺部受到灼傷，仍在加護病房插管治療。

24歲許姓男子、30多歲武姓女子傷勢較輕微，武女可望在稍晚出院，許男則在一般病房觀察，明日可望出院。

新北市長朱立倫獲報後，也在1時25分左右在社會局長張錦麗、消防局長黃德清陪同下，前往亞東醫院探視傷者並致贈慰問金。

(中時)