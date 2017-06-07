中市調整東豐快工法 保留東豐綠廊

市議員陳清龍今日在議會為東豐綠廊發聲，「魅力3K，無可取代」！（陳世宗攝）

東豐綠廊是台灣十大經典自行車步道，更是豐原人重要的回憶，「魅力3K，無可取代」！市議員陳清龍7日在議會為東豐綠廊發聲，並爭取東勢林管處舊宿舍活化與水岸花都三部曲－旱溪天空自行車步道；希望市長林佳龍能串連后里、東勢等大豐原地區的健康廊道。

市長林佳龍說，市府會在保留東豐自行車道綠廊前提下，調整東豐快速道路工程工法，讓山城居民擁有一條安全、快速回家的路，也全數保存自行車道符合民意期待；他已要求建設局在規畫東豐快速道路未來路線上，一定要保存並改善東豐綠廊，讓整個自行車道更有國際水準。

陳清龍表示，東峰綠廊是台中市的寶！不只豐原、石岡而是整個大台中，大家去騎腳踏車、慢跑就是「爽」！無論工法如何調整？一定要保存！公車站牌及柏油重鋪就代表市府會予以保留。

建設局長黃玉霖指出，東豐自行車道全長約12.4公里，東豐快速道路第1、2標範圍內，自行車道長度約2.6公里，市府會全力推動「東豐自行車道綠廊保留」方案，將東豐自行車道原址全數保留並增加綠帶。

陳清龍建議市府興建天空自行車道，將旱溪堤頂自行車道串聯至位於旱溪源頭的中正公園，搭配葫蘆墩掀蓋工程、軟埤仔溪整治及市府保留的東豐綠廊，打造豐原水岸花都。

水利局長周廷彰強調，市府正在進行旱溪上游的北坑、中坑與中正公園細部設計，經費約8000萬元，並提報該計畫至行政院前瞻基礎建設─水環境進行審議；至於自行車道經過旱溪部分，因關係水利署第三河川局權管，將再與中央協調。

(中時)