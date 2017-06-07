少女與父口角離家 生日當天被警找回
住高雄市小港區的16歲少女小君，因父親管教嚴格而發生口角，憤而在去年7月離家，少年隊接到她父親報案，展開尋人行動，一度斷了線索；直到最近在臉書發現她與朋友有互動，於昨天小君16歲生日當天找到她，媽媽、阿姨及哥哥隨後高興趕到少年隊，幫離家10個月的小君慶生。
警方調查，小君父母離異，她與爸爸及兩個哥哥同住，爸爸在私人企業上班，對子女管教嚴格，小君不喜歡讀書，自去年7月國中畢業後就未再升學，常與網友、朋友玩在一起，因父親管教而發生口角，小君憤而離家。
小君父親向警方報案，警方協尋期間因缺少明確有利的線索，少年隊校責區小隊長韋德平率偵查佐鍾志宏、余青遠等人，多次前往少女可能去向實地查訪，經警方過濾可能收留的親友，也無法提供進一步訊息，警方續訪查鄰里長及住家街坊均未有具體資訊，協尋一度陷入膠著。
然而，警方不灰心，持續對少女可能的交通工具、工作地點及可能認識的朋友逐一詳細查訪，發現少女最近在臉書有與朋友互動的訊息，循線在屏東縣長治鄉1家泡沫紅茶店找到在此打工的小君，最後將她勸回，並在警局幫她慶生，家人趕來相聚，場面溫馨。小君媽媽勸她，不喜歡讀書沒關係，但不要離家，要獨立也要等18歲。
(中時)
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