桃市保一大湳營區 議員呂林小鳳促保留生態
保一總隊大湳營區擁有豐富自然生態，市議員呂林小鳳認為極具保留價值，桃園市長鄭文燦表示，保一總隊南、北營區共有16.27公頃，因北營區主要為機關用地，警政署預計交由市府規畫管理，南營區主要為民地和特定農業區，歸還給地主，在開發前，市府會辦理一次內部查踏，確定保存方向，不會破壞生態，並邀請保育團體和野鳥學會提供意見。
呂林小鳳表示，保一總隊大湳營區應保留園區森林原貌，比照台北大安森林公園模式，規畫成為都會區的「森林公園」，開放給民眾座休閒公園、停車場、大愛里、大華里活動中心及藝文展示中心等公共建設空間。
今年預計8月將移交給市府管理，呂林小鳳建議延長保一總隊駐守時間，由保一人員協助看管，避免接收後的空窗期，引發管理及景觀破壞問題，同時利用森林公園特性，於今年暑假期間開放民眾預先登記入園，讓民眾有機會一窺這座八德森林祕境。
鄭文燦表示，保一總隊內有許多珍貴樹種、生態、鳥類，是個很好的森林公園，原則上在開發前，市府會辦理一次內部查踏，確定保存方向，不會破壞生態；此外，保留下來的既有廳舍如果情況良好，將優先提供大愛里、大華里使用。
鄭文燦也指示捷運工程處，按照原先計畫，使用保一總隊基地作為辦公空間。
(中時)
關鍵字：保一大湳營區
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