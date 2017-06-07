鍋具香爐打死母遭起訴 男：我可以改
桃園市龜山區37歲男子張繼文，今年3月8日中午在家喝酒後，因不滿同住的71歲母親叨唸，竟拿炒鍋、香爐等鐵具將母親活活打死，偵訊時張男雖表示希望有改過自新的機會，但桃園地檢署認為張男將母親打得面目全非，連炒鍋、香爐等凶器都被打到變形，實是泯滅人性，今天將他依照殺直系血親尊親屬等罪起訴。
檢警調查，從來沒上過班的張繼文不但是啃老族，還長期酗酒，與年事已高的父母同住，過去就曾多次因為毆打父親，被家人申請保護令，今年3月8日一大早張男就去便利商店購買啤酒和威士忌回家，與母親坐在客廳共飲。
張男因不滿母親又對他不工作、只喝酒的行徑叨唸，先是抄起廚房裝有菜餚的炒鍋，砸毀家中家具，因情緒難以發洩，便以炒鍋狠砸老母頭部多次，一邊怒喊「去死啦」、「把我拖累」、「我都沒辦法很輕鬆的過日子」。
張男見老母被他打的頭破血流倒地後，棄置被打到變形的炒鍋，開始拿起神桌上的香爐狠砸母親頭部，導致張母顏面粉碎性骨折、頭部糜爛當場死亡。
早上出門買菜的張父返家後看見兒子呆站在冰箱旁，妻子倒在血泊之中，嚇得衝下樓請鄰居幫忙報警，警方到場時，張男則大聲叫囂「人已經被我殺死了」，隨後被警方壓制帶回。
張男偵查中一度表示不想活、想被判死，後來又改口希望能給他改過自新的機會，桃園地檢署認為張男將母親打得面目全非，連炒鍋、香爐等凶器都被打到變形，認為張男泯滅人性，且曾多次違反保護令，今天將他依照殺直系血親尊親屬等罪起訴。
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(中時)
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