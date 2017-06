五角大廈： 解放軍越來越有能力對台動武

美國國防部6日發布《2017年與中華人民共和國有關的軍事與安全發展》(Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China 2017),報告指出,中國解放軍持續發展和部署軍事,旨在威脅台灣,或在必要時企圖入侵,解放軍也越來越有能力對台採取精細軍事行動。

報告重申,美國「不支持」台灣獨立,以及反對兩岸任何一方片面改變現狀的立場。美國也將基於美中三公報和《台灣關係法》,提供台灣足以維持自衛能力和防禦性用品。

這份送交給美國國會的97頁報告指出,中國與台灣的關係在2016年1月蔡英文贏得大選後冷卻下來,但中國領導人仍保持專注發展擊退和打敗任何在台海發生危機和衝突介入的第三者,包括美國在內。

報告指出,2016 年,中國共產黨軍隊開始實施徹底組織改革,中國軍事現代化進入最新階段,也是實踐習近平國家復興「中國夢」的必要條件。報告說,中國官方從2007年到2016年每年國防預算平均以通膨調脹8.5%成長,中國國防預算已為台灣的近14倍,即使中國經濟成長放緩,中國領導人「在可以預見的未來」仍承諾增加國防預算。

此外,隨著解放軍持續現代化,跨越台海的軍事應變和運作力提升,台灣的科技能力和天然屏障優勢都在逐漸消逝中。若中國解放軍結構改革充分執行,軍隊進行複雜軍演能力將獲得提昇,包括解放軍長年計劃的跨越台海聯合軍事運作能力在內。

另一方面,中國並可充分透過海上封鎖、公開和秘密的政治和經濟活動,引發台灣恐懼,降低台灣人對領導人的信心迫使台灣投降。

五角大廈認為,中國的軍事投資讓它越來越有能力,將軍力投射到越來越遠的區域。美國將密切關注中國不斷發展的軍事戰略,並促使中國的軍事現代化計畫變得更加透明。

根據美國會要求,美國防部自2000年以來每年都要提供一份中國軍力發展情況報告。中國政府多次就此提出抗議,指控美方作法不利於兩國軍事和政治關係的良性發展。

(中時)