建國國中轉型完全中學？鄭文燦：不可行
桃園市教育局長高安邦原本承諾桃園市建國國中轉型完全中學，增加商業類職科，市議員林政賢指出，桃園區今年有5700名國中畢業生，預計有近4000人會就讀高職，等同有3000人必須跨區就讀，不符合就近就學，市長鄭文燦7日明確表示，計畫不可行，他說，建國國中校地面積雖夠，但因為正在重整校舍，2019年度也有拆除部分校舍計畫，局長之前所說的轉型計畫不會成立。
林政賢認為，完全中學管理不容易，且鐘點費變成1校2制，可能造成困擾，日前局長說未來增設商管類及餐飲類，但目前似乎市場飽和了，學生已經過剩，是否要再擴增值得思考？而桃園北區要設公立高職，他之前贊成，但是跟一些教育學者專家討論了之後，覺得少子化問題，讓他覺得應該暫緩。
林政賢建議要求北科大附工（桃農）增收學生人數，桃農面積夠大，學生容納量可增加，甚至於可以要求五專就設在這裡。
鄭文燦表示，建國國中校地面積雖夠，但因為正在重整校舍，2019年度也有拆除部分校舍計畫，高安邦之前所說的轉型計畫不會成立，另外，市府除了實驗教育外，不打算再做完全中學，北區雖然公立高職不足，但私立的很多，會再積極尋覓空間設置公立高職。
(中時)
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