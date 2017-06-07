3千萬養老金奪門而出 金佩姍砸錢當露營大亨

金珮珊6年前為孝親買地，如今將地用來發展露營業。（圖／取自野足營地臉書）

金珮珊砸3千萬當露營大亨。（圖／中時資料照片）

被封為「金八點」的金珮珊當年以各大八點檔主題曲原唱身分走紅，21年前她嫁為人妻後便淡出演藝圈，因歌迷聲聲呼喚，前年她一度復出舉行「女皇駕到：金佩姍金曲演唱會」。今(7日)媒體報導，金珮珊最近低調砸錢投資露營業，前後花了近3千多萬，使她打趣自嘲：「我的養老金就此『奪門而出』！」

據《蘋果日報》報導，孝順的金珮珊6年前聽從母親建議在新竹五指山買了2甲地，之後在家人討論下決定將地用來發展露營業，向外界分享大自然的優美，金珮珊為此花了4年時間將營區用地整理出來，共計砸約3千萬，比當初買地的錢還多出許多。

金珮珊所成立的「野足營地」本月3日正式開幕，據《自由時報》報導，沒想到開幕當天遇上台灣17年來難得一見的超大豪雨，但許多說好要現身的親朋好友仍不畏淋成落湯雞上山來力挺，使金珮珊十分感動，由此可見她連壞天氣都打不跑的好人緣。

(中時電子報)