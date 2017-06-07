國語日報陷入紛亂 教部不排除接管
《國語日報》董事會任期到2月28日到期，但遲遲選不出新董事長，整個報社陷入紛亂，原董事長林昭賢甚至請求教育部收回《國語日報》。教育部終身教育司長黃月麗今表示，不排除選任臨時董事、代行職務接管，甚至最嚴重是向法院請求廢止設立許可。
《國語日報》在法院登記資產是13億元，員工170人。《國語日報》董事會有17位董事，每任3年，這屆董事會2月28日到期，3月開會選出新董事長中央研究院院士曾永義，不過因為原董事長林昭賢均未出席，依《國語日報》章程，選舉結果無效。
教育部是《國語日報》的主管機關，5月5日曾去文要求董事會1個月內完成改選，《國語日報》確實有召開會議，但各方角力非常嚴重，始終無法產生新董事及董事長。
「我是有行政經驗的人，怎麼可能故意不出席董事會。」林昭賢表示，他即將滿80歲，依規定不能再續任董事長，「但有人在搶，並企圖將《國語日報》私有化」，才會造成現在的局面。
林昭賢說，前天他就主持董事會議，但3小時中，「我沒講話餘地，連宣布會議開始都沒辦法」。他透露，《國語日報》當初成立時的人、錢及機器，都是來自教育部，現在陷入紛亂局面，他曾跟教育部長潘文忠建議，收回《國語日報》，重組董事會。
至於曾永義則否認自己是《國語日報》新董事長，他表示，如果《國語日報》需要他，他願意付出，之前董事會曾選出他當董事長，但因為被教育部已認定不合程序。他表示自己是讀書人，與世無爭，一切就遵守教育部的規定。
教育部終身教育司長黃月麗表示，將先了解《國語日報》董事會未能完成改選的原因，之後依民法相關規定介入處理，不排除選任臨時董事、代行職務接管，甚至最嚴重是向法院請求廢止設立許可。
《國語日報》工會則發表三點聲明：一、董事會須遵守教育部相關裁示辦理；二、國語日報社社產是否有被掏空之嫌，董事長需做公開說明；三、增加勞工董事，下情上達，也共同監督董事會，以維報社社務正常運作及全體員工應有權益。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範