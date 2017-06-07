國語日報陷入紛亂 教部不排除接管

《國語日報》董事會任期到2月28日到期，但遲遲選不出新董事長，整個報社陷入紛亂，原董事長林昭賢甚至請求教育部收回《國語日報》。教育部終身教育司長黃月麗今表示，不排除選任臨時董事、代行職務接管，甚至最嚴重是向法院請求廢止設立許可。

《國語日報》在法院登記資產是13億元，員工170人。《國語日報》董事會有17位董事，每任3年，這屆董事會2月28日到期，3月開會選出新董事長中央研究院院士曾永義，不過因為原董事長林昭賢均未出席，依《國語日報》章程，選舉結果無效。

教育部是《國語日報》的主管機關，5月5日曾去文要求董事會1個月內完成改選，《國語日報》確實有召開會議，但各方角力非常嚴重，始終無法產生新董事及董事長。

「我是有行政經驗的人，怎麼可能故意不出席董事會。」林昭賢表示，他即將滿80歲，依規定不能再續任董事長，「但有人在搶，並企圖將《國語日報》私有化」，才會造成現在的局面。

林昭賢說，前天他就主持董事會議，但3小時中，「我沒講話餘地，連宣布會議開始都沒辦法」。他透露，《國語日報》當初成立時的人、錢及機器，都是來自教育部，現在陷入紛亂局面，他曾跟教育部長潘文忠建議，收回《國語日報》，重組董事會。

至於曾永義則否認自己是《國語日報》新董事長，他表示，如果《國語日報》需要他，他願意付出，之前董事會曾選出他當董事長，但因為被教育部已認定不合程序。他表示自己是讀書人，與世無爭，一切就遵守教育部的規定。

教育部終身教育司長黃月麗表示，將先了解《國語日報》董事會未能完成改選的原因，之後依民法相關規定介入處理，不排除選任臨時董事、代行職務接管，甚至最嚴重是向法院請求廢止設立許可。

《國語日報》工會則發表三點聲明：一、董事會須遵守教育部相關裁示辦理；二、國語日報社社產是否有被掏空之嫌，董事長需做公開說明；三、增加勞工董事，下情上達，也共同監督董事會，以維報社社務正常運作及全體員工應有權益。

(中時)