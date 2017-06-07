聾啞童迪士尼打手語 米妮超暖回應…她開心上前抱抱

迪士尼工作人員和聾啞女童的溫馨互動，感動一眾網友。（翻攝自「颱風大肆虐」臉書影片）

迪士尼布偶與聾啞女童的超暖心互動。（影片來源：「颱風大肆虐」臉書）

迪士尼樂園向來是孩子們的天堂，而近來一段網路瘋傳的影片中，迪士尼工作人員和一名聾啞女童的互動，讓人見識到他們的用心與溫暖，許多網友大呼溫馨、感動。

這支由「颱風大肆虐」臉書粉絲團轉分享的影片，一開始看到聾啞小女孩在迪士尼樂園內，朝著蹲低的高飛狗布偶打手語，表示很開心認識他們。女童身後一名工作人員見狀，對著高飛狗旁的米妮與米奇布偶打暗號，教他們怎麼以手語回應。

米妮及米奇隨即跟著工作人員的同步教學，以手語回應女童；之後，女童走近米妮，米妮將其抱入懷中，雙手分別輕撫她的背與頭，接著，女童走到旁邊跟米奇也來個愛的抱抱。

此影片於昨（6）日下午1點po出，至截稿為止，已有21萬次觀看及近2300次分享。不少網友表示，看到米妮和女童擁抱時，忍不住哭了出來；還有人大讚，迪士尼真的是充滿夢想與奇蹟的地方；更有網友感性地說，工作人員們的一個小動作，很可能改變女童一生。

(中時電子報)