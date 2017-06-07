圖輯》五股月子餐工廠氣爆 目擊者：員工滿身是血逃出來！

警消到場將受傷員工送醫。（譚宇哲翻攝）

五股「玉膳坊」月子中心中央廚房工廠疑因瓦斯外洩引發氣爆，現場一片狼藉。（譚宇哲攝）

五股「玉膳坊」月子中心中央廚房工廠疑因瓦斯外洩引發氣爆，現場一片狼藉。（譚宇哲攝）

五股「玉膳坊」月子中心中央廚房工廠疑因瓦斯外洩引發氣爆，現場一片狼藉。（譚宇哲攝）

警消到場將受傷員工送醫。（譚宇哲翻攝）

新北市五股區五權二路「玉膳坊」月子中心中央廚房工廠，今天上午疑因瓦斯外洩引發氣爆，爆炸威力讓6樓建築物支離破碎，水泥塊、玻璃四散，路邊汽車也遭爆炸威力噴飛，現場一片狼藉，共造成5男7女12人輕重傷送醫急救。

目擊氣爆的隔壁倉儲廠員工表示，氣爆當下他正在自家工廠1樓門口，突然聽到一聲爆炸悶響，地面瞬間震動下陷，緊接著第2聲爆炸聲傳出，嚇得他趕緊步出查看，赫見隔壁的玉膳坊工廠前一片狼藉，車輛東倒西歪，自家廠房的鐵皮也被爆炸波及掀開，他還目睹好幾個員工滿身是血的逃出來，「真的很可怕！」。

(中時)