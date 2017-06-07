五股月子餐廠氣爆案 朱立倫：換瓦斯桶所致

五股氣爆發生後，新北市長朱立倫前往亞東醫院探視傷勢三名傷者，並提及根據消防局初步調查結果，判斷這起氣爆案原因是更換瓦斯桶所致。

朱立倫說，亞東醫院三名患者中，有一名傷者仍在加護病房觀察，另名中傷患者則應可度過難關，至於越南籍的女傷者傷勢較輕，目前都還要讓他們多休息。

朱立倫表示，整起事件消防局都有掌握狀況，初步了解氣爆發生原因是更換瓦斯桶所致。至於其他醫院收容傷者大多為輕傷，治療後都可出院。

至於是否追究責任，朱立倫說，任何意外事件的發生原因都應深入調查，目前將由消防局及火災調查人員調查事發原因。

(中時)