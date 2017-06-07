倪安東分居7年妻離婚中 爆打卡露餡別戀「女主角」
當年因歌唱選秀節目嶄露頭角、擁有一張台美混血俊臉的男星倪安東，2014年9月公布已婚事實，還跟護士老婆Vivi育有3歲的女兒，沒想到隔月爆出他以簡訊把妹， 事後做出「難道吃番茄醬就不能吃芥末醬」的謬論，重創形象，之後雖盡力修補婚姻，但如今卻爆出他還是跟結縭7年的老婆分居，正帶簽字離婚，還傳他正和同戲女星熱戀中。
據《壹週刊》報導，今年31歲倪安東，今年2月傳婚變，如今被拍到獨自帶女兒出門購物，老婆Vivi也獨自去上班，兩人始終沒碰頭，對於婚姻現況，倪安東透過經紀公司回應，目前因為跟老婆相處上有些摩擦，因此給彼此空間暫時分居，「目前正在處理離婚的事，因為兩個人都很愛小孩，正在討論要怎麼給女兒一個很好的成長環境」。
而沒有唱片約的倪安東，憑著獨特嗓音接下兩齣音樂劇，其中，和管罄合作了《千面惡女》，據傳兩人因合作擦出愛火，5月初結束《千面惡女》第一階段演出，倪安東打卡舊金山，表示回家探望雙親，而管罄也剛好打卡在當地，但說是「一個人的旅行」，如此不約而同的「巧合」，被疑戀情露餡。
據悉他們私下常和朋友一起出門，但礙於倪安東還未離婚的關係，因此無法公開戀人關係，對此，倪安東說兩人「真的只是朋友」，會私約喝咖啡、吃飯，相處很愉快，管罄經紀人則表示：「她和倪安東、蔡旻佑、李佳薇因為《千面惡女》結成好友，能夠多交朋友是好事！」。
(中時電子報)
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