安以軒伴手禮藏秘密 手機顏色竟分「賓客等級」

安以軒送給賓客的伴手禮暗藏玄機。(圖/安以軒微博)

安以軒6月5號在夏威夷舉辦海島婚禮，不僅大手筆包辦200名賓客4天食宿，伴手禮更贈送「遮陽帽」、「木傘」、「美圖手機」等，一人總計要價約6萬元，可見夫妻倆出手闊氣，而她也自曝手機顏色是依「賓客等級」劃分。

根據《蘋果》報導，關於這份價值6萬台幣的伴手禮，安以軒也透露其「特別之處」，像是美圖手機禮盒外盒藍色，就是為了搭配的希臘風格」婚禮主題設計，至於外盒上的燙金，則印上夏威夷知名雞蛋花以及數字20170605，紀念人生邁向另一階段的重要里程碑，打開手機盒後印有「留住美好，定格幸福」字樣，是要提醒賓客拍照留下最美時刻，對於手機桌面先預設成夫妻倆婚紗照，她也開玩笑表示「應該很快就被換掉」。

其中伴手禮最昂貴的莫過於美圖手機，由於是訂製款的緣故，市價就高達新台幣4萬5千元，而其實手機也另藏亮點，那就是分為紅色和白色，「閨密版」可以拿到比較特別的紅色，一般賓客則是純白手機，但怕被誤會偏心，安以軒也急忙補充「也是一樣漂亮和精緻」。

(中時電子報)