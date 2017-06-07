高雄長庚義助場地，那瑪夏果農開車6小時擺攤

高雄長庚舉辦展售會幫助農民，那瑪夏果農林秀英（右一）每天開4至6小時車，繞道嘉義、台南到高雄長庚擺攤賣水蜜桃。（林宏聰攝）

高雄長庚醫院自八八風災後，每年邀那瑪夏農民到院內賣水蜜桃，因業績強強滾，竟成果農主要收入，即使日前豪雨路斷，農民仍繞道、開車6小時來擺攤，受人點滴的農民因近年獲利穩定，也打算提撥部分盈餘捐給醫院行善，反過來回饋社會。

2009年八八風災重創高雄山區，在那瑪夏區種了10幾年水蜜桃的林秀英說，災後當地水蜜桃運不出來，沒有人要買，頓失銷售管道，她無計可施，只好硬著頭皮請高雄長庚幫忙，提供場地讓山區果農擺攤，沒想到院方竟一口答應。

迄今8年來，高雄長庚每年均擇期在院內舉辦展售會，給那瑪夏果農免費擺攤賣水蜜桃，林秀英說，後來包括高醫、國軍高雄總醫院也跟進幫忙農民，每年在這3家醫院擺攤，共可賣出1萬多盒水蜜桃，其中又以高雄長庚5000餘盒最多，約是她每年收入的三分之一。

最近水蜜桃展售會再度舉行，高雄長庚人潮絡繹不絕，單日就替果農締造4、500盒業績，日前鋒面降雨造成山區道路中斷，預計15日才能修復，林秀英和丈夫盧金發每天清晨起床，開車4至6小時，繞道嘉義大埔、台南楠西、玉井再到高雄長庚，晚上再幫社區鄰居買些米、麵粉、罐頭等民生必需品回去。

儘管舟車勞頓，但林秀英仍非常樂觀，尤其感謝高雄長庚當年及時伸出援手，給他們銷售機會，得以慢慢重新站起來，她把院內醫護、行政人員個個當成「佛菩薩、救世主」，更表示現在有能力了，打算明年將部分所得回捐給醫院，幫助更多人。

高雄長庚醫院管理部主任劉炎秋說，當年獲知那瑪夏果農因風災頓失依靠，院方決定貢獻微薄之力，提供大廳場地給果農販售，也讓院內病患家屬能夠就近購買品質優良的水蜜桃，一舉兩得之外，果農也捐出部分所得用來協助社區發展，更是別具意義。

(中時)