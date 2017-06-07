the color展─越了解就越想玩的印刷知識
正於台中文創園區．食趣所舉辦之「the color展」，展出內容由新一代設計師─田修銓擔任策展人，邀集了24位設計師與藝術家，以日本「竹尾紙業」的120色元素紙作為媒介，使用了其中40種顏色元素紙作為表現載體，並且在創作過程中將四色、網版、UV與燙金等印刷方式，玩的淋漓盡致。觀眾們可從40款設計完成品中，探討各式印刷方式的特色與差異。也能更進一步了解印刷中層層加疊時要特別注意哪些細節。展覽日期自即日起至6/25(日)止，入場方式採售票入場，門票100元，並加贈乙本設計師筆記本。
想在120色紙張上使用單一印刷方式，該選用何種印刷方式？策展人亦無私分享燙金印刷可以如何玩的CP值超高，這次展覽除了假日提供設計師駐點定時導覽外，展場更大方的公開了平常不易接觸到的設計印刷製程，過程中設計師也會分享許多實用的印刷知識給觀眾。展場中亦將元素紙貼滿四周，帶領觀眾親自感受上百種顏色的元素紙百花齊放的震撼效果。
策展人─田修銓設計師表示：最初想策畫the color展的動機，是因為自己高職就讀圖文傳播科（印刷）的關係，在求學初期，總是羨慕廣設科畢業的同學，對於設計部分的精進，當時並不知道自己所學的印刷，對於將來在設計應用上會有這麼大的幫助，直到大學做畢業製作的時候，發現班上有很多同學都不太了解印刷，才發現原來自己過去所學的印刷專長，竟如此重要！也因為後來陸續都有在做設計教育相關事務，所以the color展，才會以印刷加工方式為主題策畫，展覽現場還提供了高倍數放大鏡供觀眾使用，讓大家可以零距離的觀看每件作品的印刷細節，也能更了解初級印刷概論。
「The color展」自即日至6/25(日)，在台中文創園區．食趣所展出，展覽時間:早上九點至下午五點，周一休館。假日並安排現場導覽服務，展覽入場方式採售票入場，每張門票100元(含設計師筆記本乙本)，更多詳細訊息，請查詢食趣所粉絲專頁或電洽04-22220918分機207。
展出設計師：
詹雨樹、林羅伯、宋政傑、黃顯勳、倪子濟、陳信宇、連成崴、海流設計、林鼎國、朱疋、呂瑋嘉、Rivers Yang、何庭安、RYAN Z、見本生物、方維鴻、徐毅驊、林致命、劉克韋、曾國展、李珮雯、GGDOG、WUOUXIANG、林正達
展覽時間：05/19(五)~06/25(日)
展覽地點：台中文創園區 B03食趣所
展覽門票：100元（附送一本設計師創作作品）
主辦單位：時藝多媒體、四口田工作室
協辦單位：竹尾紙業、采憶紙品 特別感謝：田園城市
(中時電子報)
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