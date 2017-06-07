瞄準下屆議員選舉 民進黨推出「防時力條款」
民進黨選對會針對十一個特殊選區所訂的年輕族群、多元代表條款，被視為「防時力條款」；選對會召集人陳明文今天否認，他也表示，預計二週後，選對會之前通過送交中執會討論的「民進黨2018年直轄市長暨縣市長提名特別條例（草案）」即可底定，年輕、多元代表條例內容原則沒變。
民進黨選對會之前為了徵召年輕人投入黨內特殊選區選舉，在2018年直轄市議員暨縣市議員選舉，選對會決議，為鼓勵青年參選及來源多元化之舉才管道，提名建議採「雙軌制」，除既有之提名初選制度（民調）外，另外制定「青年及多元代表徵召辦法」，第一階段先行通過11個特別選區，徵召青年、多元代表參選，讓青年參選、性別平衡、多元人才參政之長期價值延續，強化民進黨多元聲音。不過，選對會提出「青年及多元代表徵召辦法」後，卻遭到不少地方縣市會反對，其中以台北市及新北市議會反對最為激烈。
雖然黨內雜音不斷，但是選對會態度頗為堅持，外界認為，這是民進黨為了迎戰時代力量提出「防時力條款」。
陳明文今天否認說，也未必，年輕是一個趨勢，民進黨過去就希望年輕人能夠代表民進黨參選，就是趨勢，尤其是多元代表、新住民及對國家有貢獻、社會有號召力的這些人，都會尋找徵召。
陳明文表示，最近到各縣市黨團溝通有關年輕、多元條款的問題，聽完各縣市黨團意見後，希望能等候台南選區調整結束後，選對會再去台南市議會溝通，然後再來決定，也會把各縣市黨團的意見，融入在條例裡，預計二週後內容即可底定。
關於在黨內備受爭議的年輕、多元代表條例內容，陳明文說，原則沒變，最主要是希望更多年輕人代表民進黨參選，只是有些選區對於提名名額有意見。
(中時)
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