慶祝鐵路節 郵局特製免費火車明信片

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中華郵政公司印製特色火車明信片，供民眾免費索取。（圖／中華郵政公司提供）

為慶祝鐵路節，中華郵政公司特與臺灣鐵路局合作，印製4款特色火車明信片，自本6月9日起於全省23個貼用特色郵票指定郵局，供民眾免費索取，數量有限，送完為止。

中華郵政公司為提升特色火車明信片收藏價值，特採3D印製，並以金牌圖形連結中華郵政公司、臺灣鐵路局及CK-124煤鄉浪漫號（蒸汽火車）、EMU-800微笑號、TEMU-1000太魯閣號、TEMU-2000普悠瑪號等4款特色火車，增添民眾收藏樂趣。

郵政公司表示，特色火車明信片用色顯明、圖案經典，民眾可搭配貼用同日發行之「臺灣鐵道橋梁郵票」，讓特色火車明信片倍增典藏價值，歡迎踴躍索取。

(中時)