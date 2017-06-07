爆被嫌老遭換角 言承旭今再回應

被爆遭換角，言承旭經紀人今再回應。（圖／本報系資料照片）

言承旭與林志玲情牽14年，感情狀態備受矚目，日前言承旭曾透露，已在日本錄完專輯，將會在當地發片，不過言承旭今（7日）卻被爆，原先要搭檔大陸女星合拍電視劇《你和我的傾城時光》，不料卻被粉絲抵制、嫌棄「又老又醜又過氣」，最後遭換角，對此，言承旭的經紀人今則再度回應。

大陸人氣小說《你和我的傾城時光》去年宣布翻拍成電視劇，卡司備受矚目，《鏡周刊》報導指出，女主角最後由趙麗穎擔任，男主角則傳出是言承旭，不料言承旭卻被網友酸「又老又醜又過氣」、「倒貼趙麗穎蹭熱度」，甚至質疑言承旭的演技，最後該季男主角則換為趙麗穎同門的師弟金瀚跟王子桀。

針對爆料，言承旭經紀人閻柔怡表示，沒有接這部戲，不解為何被傳是言承旭要演。根據《自由時報》報導，言承旭經紀人今則再回應，提到言承旭已排定許多工作，在原定行程中就沒有接這部戲「希望這些謠言不是有心人的炒作，也請大家不要再以訛傳訛。」

(中時電子報)