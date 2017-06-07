遠傳電信即起開通用戶申辦手機一卡通
一卡通公司即起與遠傳電信friDay錢包合作開通行動支付，8月31日前申辦，不僅免300元換卡費及記名費，再送OK超商中杯熱拿鐵，首筆儲值滿300元即享30元遠傳電信帳單折抵金、消費滿6次還能週週抽雙人電影票。
繼中華電信、台灣大哥大開通一卡通手機行動支付後，遠傳電信也從這個月起接受民眾申辦，接下來亞太電信也將上線，民眾只要持具有NFC功能手機，至電信業者據點申換NFC SIM卡，就可透過手機APP，線上下載一卡通。
(中時)
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