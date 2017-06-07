遊客破壞龍潭鯝魚洄游旅程 保育人員心痛

宜蘭礁溪龍潭湖的圓吻鯝魚，最近正在努力洄游產卵，吸引許多遊客前往觀賞。（胡健森攝）

復育成功的宜蘭龍潭湖鯝魚，目前正值鯝魚的洄游產卵期，但卻有遊客在鯝魚生態保育園區搞破壞，驚擾正在洄游產卵的鯝魚群，龍潭村長李志文呼籲民眾，只能以眼睛觀察，絕對不要動手動腳，否則將會被請出園區，甚至報警處理。

龍潭村長李志文說，今年至今只出現兩批洄游鯝魚群，但依照往年經驗，應該還會有2至3批的魚群洄游產卵，還有大約半個月的時間，圓吻鯝魚洄游產卵的現象才會結束。

但昨晚卻有遊客趁著巡守人員短暫離開的空檔，恣意搬動石頭、水草，導致許多產在石頭下、水草內的魚卵因而被沖掉，這些鯝魚卵將淪為其他魚類的食物，甚至因破損而無法順利孵化。

李志文說，今年可能受到龍潭湖周邊有工程進行的影響，圓吻鯝魚產卵的數量已有減少，如今再加上遊客破壞，如同雪上加霜，社區將會加強巡守，如果看到民眾有破壞的行為，將會直接請出屬於私有土地的鯝魚生態保育園區，一旦勸阻無效，將會直接報警處理。

李志文表示，如果是為了從事研究、觀察、紀錄，可能有一些必要的侵擾魚群行為，可事先與他聯繫，將會安排專人從旁協助，這些限制，主要是希望大家能共同維護得來不易的龍潭湖鯝魚護魚成果。

(中時)