世大運新場館明啟用 但只被當預賽場地

距離世大運開幕倒數72天，卻遭爆有「4大亂象」，包括場館、開幕式LED螢幕、選手村餐廳菜單、計時計分系統都出問題，尤其斥資21億興建的和平國小籃球館明天舉辦啟用典禮，但正式比賽時卻未安排舉辦籃球決賽。

台北市籌辦世大運過程中，先是被質疑場館進度延宕，更有媒體報導，開幕式所需使用的大型LED螢幕，文化局向大陸公司承租「二手貨」；計時計分系統標案出包，廠商竟拿8年前台北聽奧所使用的設備應付測試賽；另外，選手村餐廳菜單難產，和平國小籃球館也只拿來辦籃球預賽。

今有媒體詢問市長柯文哲「花21億蓋的球場只打預賽，不覺得誇張嗎？」遭柯反問：「只打預賽？什麼意思？」其餘質疑，柯均未回答。但觀傳局長簡余晏上廣播節目接受專訪時則反擊，所有標案、軟硬體都依照國際大學運動總會（FISU）規定，且幾乎都已到位，只要符合國際規範就不是出包，「有種具名來討論」。

世大運組織委員會進一步說明，FISU要求籃球場館決賽須有5000席座位，和平國小籃球館達7000席，但考量籃球是世大運觀看人口前三名項目，也是台灣民眾喜歡欣賞的賽事，因此將決賽安排在擁有1萬2764席的台北小巨蛋。和平國小籃球館未來會以OT方式委外營運5年，且可以轉換成排球、羽球等功能球場。

此外，開幕式LED螢幕面積達1200平方公尺，廠商前次服務的對象（大陸央視春晚）也與世大運所用的設備無關；計時計分系統部分，測試賽當天確實租用台北田徑場設備，但已發文要求廠商支付費用、正式比賽時也需備妥所有設備；至於菜單，3月以提報給FISU確認，預計這周會上線讓民眾了解。關於聖火傳遞工作方面，組委會也證實藝人郭書瑤會擔任其中一段的傳遞手。

(中時)