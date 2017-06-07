伊能靜帶子嫁小10歲秦昊 婆婆認最擔心這事

伊能靜找婆婆上《媽媽是超人2》。（圖／取自《新浪娛樂》）

伊能靜2015年與秦昊結婚。（圖／中時資料照片）

伊能靜與庾澄慶（哈林）育有一子小哈利，2009年兩人結束9年婚姻，2014年伊能靜傳出戀上小10歲的大陸男星秦昊，兩人便決定牽手走上柏林影展紅毯公開戀情，隔年秦昊不畏外界閒語娶了伊能靜，一度成為話題，最近伊能靜上實境秀《媽媽是超人2》特別找來秦昊媽媽助陣，更在鏡頭前公開問婆婆：「怎麼同意讓兒子娶我？」

伊能靜先前常被拍到在台北帶婆婆趴趴走，也常在微博曬跟婆婆的幸福合影，可見婆媳兩人感情之好，最新一集《媽媽是超人2》，伊能靜也找來婆婆現身，一起散步帶女兒米粒，見婆婆心情不錯，伊能靜更大膽問出：「當年我比秦昊大了十歲，還帶了個兒子，你們怎麼同意的？」

對此，秦昊媽媽表示，她當初的確一度有過擔心，但是是擔心兒子秦昊耽誤到伊能靜，更曾私下提醒兒子「不要欺負老婆」，她與秦昊父親尊重兒子意見，只要秦昊喜歡，兩老就同意，這番回答讓一旁的伊能靜感動又開心，還笑說：「婆婆是除了姐姐之外能大膽說話的人。」

(中時電子報)